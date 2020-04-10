В штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки умерли 777 человек
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В американском штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 777, достигнув 7844, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.
«Мы продолжаем терять колоссальное число жизней. Мы потеряли 777 человек», — сказал Куомо.
Всего в США коронавирусом заразились 476 тыс., скончались почти 18 тысэ человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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