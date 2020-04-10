В штате Нью-Йорк от коронавируса за сутки умерли 777 человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/13039933/2020-03-13T205507Z_284147230_RC28JF9E55QX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NEW-YORK-pic905-895x505-31972.jpg">

В американском штате Нью-Йорк число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 777, достигнув 7844, пишет РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Эндрю Куомо.

«Мы продолжаем терять колоссальное число жизней. Мы потеряли 777 человек», — сказал Куомо.

Всего в США коронавирусом заразились 476 тыс., скончались почти 18 тысэ человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число зараженных коронавирусом в мире превысило полтора миллиона