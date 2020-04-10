В Иркутской колонии после бунта заключенных начался пожар

В колонии №15 Ангарска заключенные устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.

Сообщается, что осужденный, содержащийся в помещении штрафного изолятора, отказался от проведения личного обыска и толкал сотрудников учреждения. Приговоренные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения.

Отмечается, что было совершено нападение на сотрудника тюрьмы. СК завел уголовное дело.

Позднее в социальных сетях появилась информация, что на территории учреждения начался пожар.