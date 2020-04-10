В Иркутской колонии после бунта заключенных начался пожар
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В колонии №15 Ангарска заключенные устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Сообщается, что осужденный, содержащийся в помещении штрафного изолятора, отказался от проведения личного обыска и толкал сотрудников учреждения. Приговоренные из соседних камер ШИЗО разбили стекла камер видеонаблюдения.
Отмечается, что было совершено нападение на сотрудника тюрьмы. СК завел уголовное дело.
Позднее в социальных сетях появилась информация, что на территории учреждения начался пожар.