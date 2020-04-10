МВД поручило не задерживать перевозящие продукты и лекарства лица

<img src="//img.gazeta.ru/files3/481/13041481/RIAN_6214618.HR-pic905-895x505-95438.jpg">

Министерство внутренних дел России приняло решение исключить задержание лиц и автомобилей, которые перевозят продукты и лекарственные препараты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Соответствующее поручение территориальным органам дал первый замминистр внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой.

Данное решение было принято в рамках совещания с оперштабом МВД по предупреждению распространения коронавируса нового типа COVID-19 в стране.

Кроме того, будет исключено задержание лиц, перевозящих «комплектующие бытовой техники, семена и посадочный материал, а также некоторые иные грузы».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — За просроченные паспорта и права временно не будут штрафовать