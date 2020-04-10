За просроченные паспорта и права временно не будут штрафовать

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Полиция не будет привлекать к ответственности за просроченные паспорта и водительские права на время пандемии, сообщается на сайте ведомства.

«Исключить факты... привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», — говорится в тексте.

Кроме того, от ответственности освобождаются опекуны или родители несовершеннолетних, не обратившихся за получением первого паспорта.