За просроченные паспорта и права временно не будут штрафовать
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Полиция не будет привлекать к ответственности за просроченные паспорта и водительские права на время пандемии, сообщается на сайте ведомства.
«Исключить факты... привлечения граждан, имеющих недействительные паспорта гражданина Российской Федерации либо национальные водительские удостоверения ввиду истечения срока их действия, к административной ответственности», — говорится в тексте.
Кроме того, от ответственности освобождаются опекуны или родители несовершеннолетних, не обратившихся за получением первого паспорта.