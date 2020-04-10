Собянин: ситуация в Москве набирает обороты
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице набирает обороты и становится проблемнее, пишет ТАСС.
Глава города добавил, что 40 дополнительных клиник с компьютерной томографией будут диагностировать больных и оказывать им медицинскую помощь.
В России коронавирусом заразились почти 12 тыс., скончались 94 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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