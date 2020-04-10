В РФ представили тест-системы для выявления COVID-19 за 20 минут

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России представило тест-систему, позволяющую выявить антитела к коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

Отмечается, что документы на регистрацию системы будут поданы в начале следующей недели (13-19 апреля).

Она представляет собой 96-луночный планшет с оптической регистрацией результатов.

В Центре Технологий и Микрофабрикации ФНКЦ ФХМ ФМБА также есть подобная система.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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