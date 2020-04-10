В РФ может появиться свод законов и норм на случай эпидемий
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что в стране должен появиться документ, в котором будут прописаны нормы и законы на случай кризисных ситуаций, в том числе эпидемии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в ближайшее время встанет вопрос о необходимости таких норм.
Он отметил, что юристы должны будут определить, «какие нормы работают, а какие остались «мертворожденными».
Чуйченко также призвал юристов и предпринимателей научиться применять уже существующие общие нормы в новых кризисных ситуациях, «вместо того, чтобы ждать точечного, казуистичного регулирования».
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 11 917 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.
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