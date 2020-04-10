За сутки новые зараженные COVID-19 выявлены в 57 регионах России
За минувшие сутки в 57 российских регионах зафиксированы 1786 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, на первом месте вновь оказалась Москва — здесь зафиксировали 1124 новых зараженных, следом идет Московская область со 182 новыми инфицированными.
В Республике Коми обнаружили еще 58 заболевших, а в Санкт-Петербурге — 35. Диагноз подтвердился также у 34 человек в Ульяновской области и у 32 — в Нижегородской области.
В Мурманской области зафиксировали 23 случая коронавируса, в Республике Марий Эл — 22. Еще 20 новых заболевших — в Краснодарском крае.
Также зараженные в разном количестве зарегистрированы в 45 других регионах России.
Меньше всего новых случаев обнаружили в Курской и Кировской областях, а также в Дагестане. Там зафиксировано по одному новому заболевшему COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано свыше 1,4 млн инфицированных вирусом.
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