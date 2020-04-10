Число зараженных коронавирусом в России достигло 11 917

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За минувшие сутки в 57 регионах России зафиксировано 1786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отмечается, что за сутки 18 человек скончались, выздоровели 97 человек.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве (1124), наименьшее — в Курской области (1), Республике Дагестан (1) и Кировской области (1).

Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва — шесть заболевших.

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заражения.

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