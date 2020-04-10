МИД Чехии ответил России на прошение передать памятник маршалу Коневу
close
Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что перемещение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она добавила, что министерство не может подробно комментировать новое российское законодательств, поскольку не знает его деталей.
По ее словам, в ближайшее время его детальным изучением займутся юристы.
До этого стало известно, что в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Он был установлен в районе Прага-6. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил Чехию передать монумент России, но получил отказ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Шойгу попросил Чехию передать России снесенный памятник маршала Конева