МИД Чехии ответил России на прошение передать памятник маршалу Коневу

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Представитель МИД Чехии Зузана Штихова заявила, что перемещение памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу не нарушает действующих международных договоров между Чехией и Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она добавила, что министерство не может подробно комментировать новое российское законодательств, поскольку не знает его деталей.

По ее словам, в ближайшее время его детальным изучением займутся юристы.

До этого стало известно, что в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Он был установлен в районе Прага-6. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил Чехию передать монумент России, но получил отказ.

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