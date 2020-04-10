От коронавируса скончался первый священнослужитель РПЦ

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Протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) за границей Александр Гусев умер от коронавирусной инфекциий. Об этом сообщил протодиакон Андрей Кураев на своей странице в «Вконтакте».

Гусев скончался на 58-м году жизни.

Известно, что отец Александр служил в храме Святых Царственных Мучеников в американском городе Рино, там же работал помощником в больнице.

По словам Кураева, неделю назад у него обнаружили пневмонию на фоне коронавируса.

У Гусева остались мать, жена и сын.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 1,6 млн случаев заражения.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 466 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 16,6 тысяч больных скончались, 26 тысяч — выздоровели.

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