Под меднаблюдением в РФ из-за COVID-19 находятся 162 тысячи человек

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию в России находятся 162 тысячи человек. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Отмечается, что в стране проведено более 1,09 миллиона тестов на COVID-19.

По данным ведомства, организовано медицинское наблюдение за прибывающими из других стран, в том числе из Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

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