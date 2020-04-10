Собянин: после Уханя было ясно, что COVID-19 бесследно для нас не пройдет
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что после вспышки коронавирусной инфекции в Ухане стало понятно: вирус не пройдет бесследно в Москве, учитывая количество авиаперевозок с Китаем, передает РИА «Новости».
По его словам, ситуация в Ухане была запредельная. И для недопущения распространения инфекции в Москве и по всей стране пришлось принять жесткие меры.
«Система была не готова к тому, чтобы отслеживать их (туристов из Китая – ред.) до последнего человека, где они находятся, где проживают», — пояснил Собянин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.
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