Еще три пациента вылечились от COVID-19 в Подмосковье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/513/12988513/Depositphotos_9655388_l-2015-pic905-895x505-91084.jpg">

Еще три человека вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье, общее число выздоровевших достигло 69. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

Отмечается, что все они выписаны после получения отрицательного результата на COVID-19.

Всего от данного вируса в регионе вылечили уже 69 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,6 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн