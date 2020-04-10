Ветераны атомной энергетики Украины опасаются «очередного Чернобыля»
Украине может грозить повторение катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, считают члены Ассоциации ветеранов атомной энергетики и промышленности страны. Их обращение к украинским властям опубликовано на странице бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко в Facebook.
Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», являющаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украине, испытывает проблемы с финансированием, что оказывает негативное влияние на безопасность на АЭС, отмечается в письме ассоциации.
Кроме того, ветераны атомной энергетики обращают внимание на отсутствие у «Энергоатома» постоянных руководителей с необходимыми разрешениями, из-за чего юридически никто не несет ответственность за безопасность. Также в письме отмечается, что к руководству компанией привлекаются лица, далекие от отрасли.
Подобная ситуация в «Энергоатоме» может привести к повторению чернобыльской катастрофы, считают в ассоциации.
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