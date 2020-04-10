За сутки в КНР зарегистрировано 42 случая заражения коронавирусом

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Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с... Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
Компьютерное изображение, созданное компанией Nexu Science Communication совместно с...
NEXU Science Communication/Reuters

За минувшие сутки на материковой части Китая зафиксировано 42 новых случая заражения коронавирусоной инфекцией, передает сайт Государственного комитета здравоохранения КНР.

Как сообщается, COVID-19 выявлен у 38 людей, прибывших в страну из-за границы. Остальные четыре случая зарегистрированы внутри Китая.

По данным комитета, в четверг в стране от коронавируса умер один человек. Инцидент случился в провинции Хубэй, которая была очагом вспышки инфекции.

Всего курс лечения от COVID-19 в Китае сейчас проходит 1116 человек.