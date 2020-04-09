Россиянин мог захватить заложников в Пятигорске из-за недосыпа

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Россиянин, который закрылся в квартире Пятигорска и взял в заложники сестру и ее детей, мог сделать это из-за недосыпа. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Россиянин отказывался выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными. Также мужчина требовал, чтобы его назначили командующим Росгвардии.

По словам источника, задержан был 29-летний мужчина. Недавно ему сделали операцию на глаза из-за падения зрения. Он пил препараты и практически не спал.

«Он <...> почти не спал и вышел из себя. Вероятно, инцидент произошел из-за этого», — рассказал источник.

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