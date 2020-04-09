Число инфицированных коронавирусом в США превысило 450 тысяч

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Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило отметку в 450 тысяч человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По данным вуза, с начала вспышки инфекции вирусом заразились в стране 451 491 человек, из них умерли — 15 938 человек.

Стоит отметить, что США вышли на первое место по числу подтвержденных случаев COVID-19. Также страна находится на втором месте по числу жертв вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире заразились коронавирусом более 1,5 млн человек и почти 95 тысяч пациентов умерли.

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