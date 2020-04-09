Забаррикадировавшуюся с заразившимся коронавирусом россиянку поймали в маршрутке
Жительницу Воронежа, которая ранее забаррикадировалась в больничной палате с зараженным коронавирусом отцом, задержали, когда она ехала в маршрутке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление регионального правительства.
Женщина пришла 8 апреля в больницу, где находился ее отец с подтвержденной инфекцией. Она потребовала, чтобы его отпустили домой. После получение отрицательного ответа, россиянка вопреки установленному порядку зашла в палату к родственнику и забаррикадировалась.
«Она отказалась изолироваться в стационаре для проведения тестирования на COVID-2019», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место правоохранители обеспечили доступ врачей к больному. Однако 9 апреля гражданка сбежала из больницы. Ее удалось задержать в общественном транспорте.
Известно, что после случившегося в автобусе провели полную дезинфекцию, а водителя и четверых пассажиров отправили на самоизоляцию.
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