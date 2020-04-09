Мишустин рассказал, кто из россиян получит приоритет в возвращении из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что приоритет в возвращении в Россию получат туристы, покинувшие страну в 2020 году, сообщает ТАСС.
«В первую очередь мы будем вывозить людей, которые находятся за границей как туристы, а не живут там уже длительное время и интегрированы в местную жизнь», — сказал Мишустин на совещании по вопросу организации возвращения российских граждан из-за рубежа.
Он также добавил, что для вернувшихся на родину будет организован обязательный карантин для недопущения заражения граждан, которые живут в России.
«Нужно организовать все условия для соблюдения режима самоизоляции и карантина прибывающих в Россию граждан», — добавил премьер.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вывоз россиян из-за границы приостановлен
— В Минкомсвязи не стали объяснять, почему выбрали Telegram для связи с россиянами за рубежом
— Около 4 тысяч застрявших за рубежом россиян получили материальную помощь