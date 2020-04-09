Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии

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У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.

Как уточняется, восемь случаев заражения официально подтверждены. Еще три человека находятся под наблюдением медиков, так как у них есть симптомы вируса.

«Но диагноз пока не подтвержден», — добавили в группе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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