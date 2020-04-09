Петербурженку оштрафовали за прием гостей во время изоляции
Жительницу Санкт-Петербурга оштрафовали за то, что он позвала домой гостей во время самоизоляции после посещения заграницы. Решение о наказании принял петербургский Василеостровский районный суд, передает РИА «Новости».
По данным суда, женщина вернулась на родину после посещения иностранного государства 3 апреля. Она находилась на режиме самоизоляции. Однако позднее выяснилось, что россиянка пригласила посторонних людей к себе домой.
Ее обвинили в нарушении ч. 2 ст.6.3 КоАП страны «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Судья назначил россиянке штраф в размере 15 тысяч рублей.
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