Задержан захвативший в заложники сестру россиянин

<img src="//img.gazeta.ru/files3/765/13042765/py-pic905-895x505-51536.jpg">

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил в заложники собственную сестру и двух ее детей. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее в сети появилась информация, что в Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Россиянин отказывался выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными. Также мужчина требовал, чтобы его назначили командующим Росгвардии.

По данным источника, мужчину удалось задержать. Также правоохранители освободили заложников.

«Заложники освобождены», — добавил собеседник агентства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянин взял в заложники сестру и потребовал истребитель и $200 тысяч