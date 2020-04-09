Задержан захвативший в заложники сестру россиянин
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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который захватил в заложники собственную сестру и двух ее детей. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.
Ранее в сети появилась информация, что в Пятигорске неизвестный мужчина закрылся в квартире, взяв в заложники собственную сестру и ее детей. Россиянин отказывался выпускать женщину, пока ему не предоставят истребитель и $200 тыс. наличными. Также мужчина требовал, чтобы его назначили командующим Росгвардии.
По данным источника, мужчину удалось задержать. Также правоохранители освободили заложников.
«Заложники освобождены», — добавил собеседник агентства.
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