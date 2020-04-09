В Москве составили более 400 протоколов на нарушителей самоизоляции

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Московская полиция составила более 400 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции в условиях распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД столицы.

«По состоянию на сегодняшний день в отношении нарушителей ограничительных мер составлено более 400 протоколов об административных правонарушениях», — заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве уточнили, что руководство МВД распорядилось увеличить количество полицейских на улицах Москвы, они патрулируют город в круглосуточном режиме.

«Правонарушения пресекаются, а лица, их совершившие, привлекаются к ответственности», — добавили в ведомстве.

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