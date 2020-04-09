В Москве закроют кладбища для посещения из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что все кладбища в городе закроют для массового посещения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
В документе уточняется, что кладбища будут открыты только для услуг по погребению и для участия в похоронах умерших. В иных случаях россиян на территорию пускать не будут.
Этот запрет будет действовать до окончания режима повышенной готовности.
«Прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение <...> Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», - обратился Собянин к москвичам.
На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.
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