В Москве закроют кладбища для посещения из-за коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что все кладбища в городе закроют для массового посещения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В документе уточняется, что кладбища будут открыты только для услуг по погребению и для участия в похоронах умерших. В иных случаях россиян на территорию пускать не будут.

Этот запрет будет действовать до окончания режима повышенной готовности.

«Прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение <...> Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», - обратился Собянин к москвичам.

На данный момент в России коронавирусом заразились более 10 тыс. человек, вылечились почти 700 человек, а умерли — 76.

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