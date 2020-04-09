Пожар на заводе пластмасс в Москве распространился на тысячу квадратных метров
Пожар продолжает распространяться на территории завода пластмасс на юго-востоке Москвы, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Изначально возгорание было заметно на кровле здания, которое расположено на улице Карачаровская. Как уточнили в МЧС, пожарно-спасательные подразделения уже находятся на месте и пытаются потушить пожар.
Площадь возгорания на данный момент составляет уже около 1 тыс. кв. м.
Данные о пострадавших и об обрушении конструкций пока не поступали. Устанавливаются причины и подробности возгорания.
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