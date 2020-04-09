В Рособрнадзоре допустили возможность переноса ЕГЭ ближе к осени

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Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году могу вновь перенести, однако власти не рассматривают вопрос об отмене экзамена. Об этом рассказал врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, трансляцию вел портал «Будущее России».

По его словам, сроки проведения государственного экзамена действительно могут скорректировать и сдвинуть ближе к осени. Однако в настоящее время не планируется пересматривать технологию проведения ЕГЭ и контрольно-измерительные материалы.

«Это абсолютная позиция», — подчеркнул Музаев, добавив, что ее разделяют Минпросвщения, Минобрнауки, директора школ и ректоры вузов.

Также он уточнил, что ЕГЭ в 2020 году нельзя перевести в дистанционный режим, так как технологическая система к этому еще не готова.

Ранее стало известно, что ЕГЭ 2020 перенесут из-за пандемии COVID-19. Экзамены должны начаться 8 июня (по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям). По русскому языку ЕГЭ состоится 11 июня, по математике базового уровня и профильного уровня — 15 июня. Проверка знаний по истории и физике пройдет 18 июня, по обществознанию и химии — 22. Иностранные языки выпускники будут сдавать 25, 26 и 29 июня.

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