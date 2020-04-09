Число зараженных COVID-19 в Азербайджане достигло 926

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В Азербайджане число зараженных коронавирусной инфекцией людей выросло до 926, за сутки выявлено 104 случая заболевания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

Отмечается, что все пациенты с вирусом размещены в больницах особого режима.

По состоянию на 9 апреля, 101 человек вылечился от COVID-19, в том числе за минувшие сутки — 38.

Всего от инфекции скончались 9 человек, из них один — накануне.

816 пациентов продолжают лечение в больницах особого режима.

«Состояние 27 из них оценивается как тяжелое, 35 человек – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное», — говорится в пресс-релизе.

Всего в стране был проведен 57371 тест на коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

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