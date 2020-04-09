В МЧС рассказали о возгорании после взрыва в БЦ в центре Москвы
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В МЧС сообщили, что возгорание в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве произошло на 8-м этаже, передает РИА «Новости».
Причиной возгорания стал взрыв бойлерного оборудования на 10-м этаже, добавили в ведомстве. В результате произошло возгорание на площади 5 кв. м, которое на данный момент потушено.
В настоящее время на месте работают специалисты.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрыв произошел в здании бизнес-центра «Панорама». По его словам, взрывом выбиты стекла и повреждены внутренние перегородки.
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