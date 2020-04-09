В Минздраве РФ сообщили, что смерть среди детей от COVID-19 — редкость

<img src="//img.gazeta.ru/files3/136/12883136/Depositphotos_178322854_l-2015-pic905-895x505-3926.jpg">

Летальные исходы у детей с коронавирусной инфекцией — большая редкость, а инкубационный период заболевания чаще всего составляет от двух до десяти дней. Об этом говорится в рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Согласно данным ведомства, у детей болезнь проходит значительно легче, чем у взрослых.

«Развитие вирусной пневмонии не характерно, симптомы менее выражены, летальные исходы чрезвычайно редки», — указано в документе.

Тем не менее, у детей так же, как и у взрослых, отмечаются лихорадка и респираторный синдром, но лимфопения и воспалительные маркеры не так сильно выражены.

Заболеванию подвержены и новорожденные, внутриутробная передача инфекции не доказана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав рекомендовал 6 препаратов для лечения коронавируса

— Почти половина заразившихся COVID-19 за последние сутки в Москве моложе 45 лет

— В Бразилии умер новорожденный младенец с COVID-19