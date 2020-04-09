В метро Москвы за сутки выявили более 80 человек с температурой

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За минувшие сутки в московском метро выявлен 81 человек температурой. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта в Telegram.

«Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.

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