В больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента

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В настоящее время в московской больнице в Коммунарке лечатся 424 человека, за сутки в клинику поступили 72 пациента. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.

Отмечается, что у 355 пациентов — внебольничная пневмония, у 228 выявлена коронавирусная инфекция.

33 человека находятся в реанимации, из них 12 — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

За сутки в клинику поступили 72 пациента, выписались 44.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.

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