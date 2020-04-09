В больницу в Коммунарке за сутки поступили 72 пациента
В настоящее время в московской больнице в Коммунарке лечатся 424 человека, за сутки в клинику поступили 72 пациента. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Отмечается, что у 355 пациентов — внебольничная пневмония, у 228 выявлена коронавирусная инфекция.
33 человека находятся в реанимации, из них 12 — на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
За сутки в клинику поступили 72 пациента, выписались 44.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.
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