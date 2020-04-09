Три пункта пропуска через границу с Китаем возобновили работу в Приморье

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Работа трех пунктов пропуска через российско-китайскую границу в Приморском крае возобновлена после временной приостановки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Уссурийскую таможню.

Работа пропускных пунктов «Полтавка – Дуннин» и «Турий Рог – Мишань» восстановлена 9 апреля, пункт «Пограничный – Суйфэньхэ» начал функционировать 8 апреля, говорится в сообщении таможни. Уточняется, что все пункты пропуска работают исключительно для грузовых перевозок.

Ранее работа пунктов пропуска была приостановлена по инициативе китайской стороны в связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса нового типа и отсутствием у Китая возможности обеспечить полноценный карантинный контроль.

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