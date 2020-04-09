В МЧС связали нарушение самоизоляции с ростом числа природных пожаров

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Нарушение режима самоизоляции, введенного в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, способствует увеличению числа природных пожаров, заявили в МЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МЧС, с начала 2020 года было зафиксировано 13 неконтролируемых палов сухой растительности. Нарушение гражданами установленных карантинных ограничений является одним из сопутствующих факторов роста числа таких пожаров, отмечают в ведомстве.

Также среди сопутствующих факторов выделяются раннее наступление весны и оставление детей без присмотра, добавили в пресс-службе.

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