Вывозной рейс для россиян из Сеула во Владивосток отменен
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Рейс авиакомпании «Аврора», который должен был вывезти российских туристов из Сеула во Владивосток, отменен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.
В настоящее время информации о новой дате рейса нет, заявил представитель воздушной гавани. В авиакомпании также подтвердили отсутствие сведений о вывозе россиян их Сеула.
6 апреля Россия возобновила приостановленные ранее авиарейсы для вывоза россиян из-за границы на фоне пандемии с коронавируса нового типа.
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