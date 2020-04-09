Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на 10 км

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9,5-10 километров над уровнем море, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Облако пепла простиралось примерно на 45 км к югу и юго-востоку от вулкана, говорится в сообщении.

В настоящее время для вулкана объявлен «оранжевый» код авиационный опасности, сообщает KVERT. Отмечается, что извержение вулкана продолжается, подобные выбросы могут происходить в любое время.

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