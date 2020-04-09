Более 1,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

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Коронавирус нового типа подтвердился у более чем 1,5 млн человек в мире за все время течения пандемии, об этом свидетельствуют данные сайта worldometers.

Коронавирусная инфекция была диагностирована у 1 506 420 человек по всему миру, из них 319 292 человека излечились. Число летальных случаев после заражения коронавирусом за все время пандемии составляет 88 100.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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