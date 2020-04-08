В США от коронавируса умерли больше 14 тысяч человек
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В США число умерших от коронавируса достигло 14262, пишет Университет Джонса Хопкинса.
Всего в стране коронавирусом заразились 420 тысяч, выздоровели 23 тысячи человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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