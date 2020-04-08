Мишустин ответил на предложение сократить ЕГЭ до одного экзамена

<img src="//img.gazeta.ru/files3/791/10515791/RIAN_03022957.HR.ru-pic905-895x505-72171.jpg">

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА «Новости».

Мишустин добавил, что необходимо смотреть на этот вопрос более системно.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру разрешить выпускникам сдавать только один профильный экзамен по ЕГЭ из-за коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Зачислять без ЕГЭ»: какая судьба ждет российских выпускников

— ЕГЭ в 2020 отменять не будут

— Опубликован проект расписания ЕГЭ 2020