В вагоне поезда Воронеж-Москва произошло задымление
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В первом вагоне пассажирского поезда Воронеж-Москва произошло задымление. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Происшествие случилось в районе станции Дягилево в Рязанской области. По предварительным данным, в вагоне не было открытого задымления, жертв нет.
Как уточнил источник агентства, после задымления пять человек самостоятельно покинули вагон. К поезду направлены два пожарных расчета.
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