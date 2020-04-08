Песков купил себе блокатор от вирусов в аптеке

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов, пишет ТАСС.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов.

Блокатор выделяет диоксид хлора, обеззараживая воздух. Он выглядит как бейдж и носится на пиджаке.

Ранее СМИ обратили внимание на бейдж Пескова на совещании с регионами, которое провел президент РФ Владимир Путин.

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