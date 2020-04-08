Роспотребнадзор: в России нет повторных заражений коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью »Россия-1» подтвердила, что в России нет повторных случаев заражения коронавирусом.

«На сегодняшний день нет повторных случаев заражения. Если человек переболел один раз, то дальше он отстается здоровым», — сказала Попова.

В России коронавирусом заразились 8672, скончались 63 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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