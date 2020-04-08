Мишустин сообщил о неверных сведениях в заявках желающих вернуться домой россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в первом списке россиян, которые хотят вернуться на родину, были обнаружены сведения, не соответствующие действительности. Об этом глава правительства сообщил в ходе совещания президента с губернаторами и представителями кабмина.
По словам Мишустина, заявки граждан России, которые находятся за границей, проверяют МВД и ФСБ. В ходе такой проверки в первом списке выявили порядка 15. тыс неверных данных.
«Люди давали информацию, и непонятно, откуда и каким образом они попали в том числе за рубеж», — отметил премьер.
Ранее Россия возобновила авиарейсы для возвращения россиян из-за рубежа на фоне пандемии коронавируса.
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