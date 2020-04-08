В США число заразившихся коронавирусом превысило 400 тысяч
close
В США число заразившихся коронавирусом достигло 401166 человек, пишет Университет Джонса Хопкинса.
Сообщается о 13 тысячах скончавшихся и 22 тысячах выздоровевших пациентах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 18 тысяч
— Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии возросло до 1066 человек
— В Азербайджане число заразившихся коронавирусом превысило 800