В Италии за сутки выздоровело рекордное число человек

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В Италии за сутки выздоровели более двух тысяч человек, что стало рекордным показателем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших растет до 26 491, за день у нас новый рекорд — 2099 человек. За последние 10 дней число выздоровевших выросло на 50%», — сказал Боррелли.

Также сообщается о почти 140 тысячах заболевших и около 18 тысяч погибших пациентах.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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