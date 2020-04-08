Путин лично проследит за ситуацией с коронавирусом в регионах

Президент России Владимир Путин лично проследит за ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионах, передает РИА «Новости».

Об этом он сказал на совещании с главами российских субъектов, которое прошло в формате видеоконференции.

Российский лидер дал поручение правительству, а также собственной администрации и руководителям регионов до конца нынешней недели подготовить план действий в условиях распространения COVID-19. Однако целесообразность принимаемых мер должна быть тщательно проанализирована, отметил Путин.

По его мнению, лишь при скоординированной работе меры, которые вводит государство, будут своевременны.

«Сам буду внимательно наблюдать за тем, что происходит», — отметил Путин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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