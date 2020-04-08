Регионы будут самостоятельно принимать решение о проведении «Бессмертного полка»

Регионы России будут самостоятельно решать, проводить ли шествие «Бессмертный полк» в этом году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны будут проводить в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельном регионе.

Ранее авторы «Бессмертного полка» заявили, что считают небезопасным проведение массового шествия даже после окончания периода самоизоляции из-за коронавируса.

На данный момент в России коронавирусом заразились 8672 человека, 63 умерли, 580 вылечились.

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