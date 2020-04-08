Минпросвящения рекомендовало регионам самим решать о сроках начала очного обучения

Минпросвящения дало рекомендации регионам о сроках возобновления очного обучения в школах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве посоветовали главам регионов ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию и, если она благоприятная, возобновить обучение.

Минпросвящения заявило, что учебным учреждениям при этом следует соблюдать санитарные требования.

Также рекомендовано делить класс на группы, чтобы сократить количество находящихся в одном помещении детей. Кроме того, рекомендуется скорректировать учебный план.

В регионах, где эпидемиологическая ситуация не стабилизировалась, следует продолжить дистанционное обучение.

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