Папа Римский помолился за наживающихся на коронавирусе

Папа Римский Франциск совершил специальную молитву за тех, кто во время пандемии коронавируса, обогащается на нуждающихся людях. Онлайн-трансляция из ватиканского Дома Святой Марфы прошла на портале Vatican News.

Отмечается, что понтифик помолился за мафиози, ростовщиков и прочих из тех, кто наживается на эпидемии. При этом он призвал других верующих также помолиться за этих людей.

«Пусть Господь дотронется до их сердца и обратит их в веру», — сказал Франциск во время мессы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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