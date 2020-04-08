ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно
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Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА «Новости».
Также ведомство отмечает обязательность полной реализации образовательных программ, в том числе в дистанционном режиме, для старшеклассников.
Уточняется, что учащиеся 10-11 классов должны получить необходимые знания, чтобы освоить программу и успешно сдать ЕГЭ.
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