ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА «Новости».

Также ведомство отмечает обязательность полной реализации образовательных программ, в том числе в дистанционном режиме, для старшеклассников.

Уточняется, что учащиеся 10-11 классов должны получить необходимые знания, чтобы освоить программу и успешно сдать ЕГЭ.

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